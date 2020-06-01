  • 29 июня 202029.06.2020понедельник
  • USD69,1284
    EUR77,5413
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер юго-западный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Показатель заболеваемости COVID-19 в Тюменской области ниже среднего по России в два раза

Общество, 19:12 29 июня 2020

www.mos.ru

Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения в Тюменской области составил 198, что практически в два раза меньше, чем в среднем по России, и в 1,5 раза меньше, чем по Уральскому федеральному округу, сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.

В регионе с нарастающим итогом зарегистрировано 3 тыс. 18 случаев заболевания коронавирусом, в том числе за последние сутки 65 лабораторно подтвержденных случаев.

По словам Летюшева, в структуре заболеваемости по клиническим формам преобладают случаи ОРВИ — практически 70%. На долю внебольничных пневмоний приходится 25% случаев, остальные 5% - бессимптомные.

"В возрастной структуре заболеваемости за неделю серьезных изменений не наблюдается. По-прежнему преобладает заболеваемость взрослого трудоспособного населения от 30 до 65 лет — на них приходится практически 65% всех случаев. Отмечается рост заболеваемости среди лиц, старше 65 лет — практически в два раза, и среди детей до 18 лет, что обусловлено распространением инфекции в семейных очагах", - отметил он.

Около 5% зарегистрированных за неделю случаев приходится на завозные — из ЯНАО, ХМАО, Москвы и других регионов.

За неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией регистрировались в 19 муниципальных образованиях области. Лидирует Тюмень — 65% от всех случаев, около 10% приходится на Тобольск и 8% - на Тюменский район.

Татьяна Тихонова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Летюшев , коронавирус , Роспотребнадзор

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:45 29.06.2020Пятый день фестиваля "Время Побед" определил еще одного обладателя автомобиля
19:23 29.06.2020Тюменские семьи ждут на всероссийском конкурсе видеороликов "МЫ"
19:21 29.06.2020В Роспотребнадзоре нет замечаний по работе участков для голосования в Тюменской области
19:12 29.06.2020Показатель заболеваемости COVID-19 в Тюменской области ниже среднего по России в два раза