Показатель заболеваемости COVID-19 в Тюменской области ниже среднего по России в два раза

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Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения в Тюменской области составил 198, что практически в два раза меньше, чем в среднем по России, и в 1,5 раза меньше, чем по Уральскому федеральному округу, сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.

В регионе с нарастающим итогом зарегистрировано 3 тыс. 18 случаев заболевания коронавирусом, в том числе за последние сутки 65 лабораторно подтвержденных случаев.

По словам Летюшева, в структуре заболеваемости по клиническим формам преобладают случаи ОРВИ — практически 70%. На долю внебольничных пневмоний приходится 25% случаев, остальные 5% - бессимптомные.

"В возрастной структуре заболеваемости за неделю серьезных изменений не наблюдается. По-прежнему преобладает заболеваемость взрослого трудоспособного населения от 30 до 65 лет — на них приходится практически 65% всех случаев. Отмечается рост заболеваемости среди лиц, старше 65 лет — практически в два раза, и среди детей до 18 лет, что обусловлено распространением инфекции в семейных очагах", - отметил он.

Около 5% зарегистрированных за неделю случаев приходится на завозные — из ЯНАО, ХМАО, Москвы и других регионов.

За неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией регистрировались в 19 муниципальных образованиях области. Лидирует Тюмень — 65% от всех случаев, около 10% приходится на Тобольск и 8% - на Тюменский район.

Татьяна Тихонова