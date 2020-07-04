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54 жителя Тюменской области вылечились от COVID-19 за сутки

Общество, 13:09 04 июля 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

54 человека вылечились от COVID-19 за минувшие сутки по данным областного штаба на 4 июля. Всего с начала пандемии выздоровели 1 тыс. 969 человек.

Зарегистрирован 81 новый случай за сутки, за весь период - 3 тыс. 397. 11 пациентов подключены к аппарату ИВЛ, 143 размещены в обсерваторах, из них шесть детей.

1 тыс. 244 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 484 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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