В Тюменской области выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом

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83 новых случая коронавирусной инфекции зафиксировали в Тюменской области за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб 5 июля.

За последние сутки в России выявили 6 тыс. 736 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 29,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 3 тыс. 871 человек.

В тройке лидеров по заболеваемости Москва – 650 случаев, Московская область – 287 случаев, Санкт-Петербург - 275 случаев.

В Свердловской области подтвердили 266 случаев COVID-19, на Ямале – 187, в Челябинской области - 131, в Курганской области - 42, в Ханты-Мансийском автономном округе – 272 случая.

Всего на 5 июля в России выявлено 681 тыс. 251 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 тыс. 161 летальный исход, выздоровели 450 тыс. 750 человек.