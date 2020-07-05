  • 5 июля 20205.07.2020воскресенье
  • В Тюмени 21..23 С 1 м/с ветер юго-западный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Еще пятнадцать жителей региона вылечились от COVID-19

Общество, 13:11 05 июля 2020

www.mos.ru

Далее в сюжете Более семи миллиардов рублей выделят из федерального бюджета на выплаты медикам в июле

15 человек в Тюменской области вылечились от COVID-19 за минувшие сутки по данным регионального штаба на 5 июля. Всего с начала пандемии выздоровели 1 тыс. 984 человека.

Зарегистрировано 83 новых случая за сутки, из них семеро - дети, за весь период зафиксировано 3 тыс. 480 заражений. 11 пациентов подключены к аппарату ИВЛ, 67 размещены в обсерваторах, из них двое детей.

1 тыс. 216 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 484 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , оперативный штаб

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:42 05.07.2020Стоматологи рассказали, как определить наличие болезни по языку
16:46 05.07.2020Эксперт назвал позы для сна, которые вредят здоровью
16:17 05.07.2020ВОЗ остановила испытания трех препаратов от COVID-19
15:53 05.07.2020Треть российских туристов отложили деньги на отдых за границей, показал опрос