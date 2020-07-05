Еще пятнадцать жителей региона вылечились от COVID-19

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15 человек в Тюменской области вылечились от COVID-19 за минувшие сутки по данным регионального штаба на 5 июля. Всего с начала пандемии выздоровели 1 тыс. 984 человека.

Зарегистрировано 83 новых случая за сутки, из них семеро - дети, за весь период зафиксировано 3 тыс. 480 заражений. 11 пациентов подключены к аппарату ИВЛ, 67 размещены в обсерваторах, из них двое детей.

1 тыс. 216 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 484 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.