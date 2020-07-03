В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 21 июля. Решение принято Оперативным штабом по коронавирусу.

Соответствующие изменения в постановление областного правительства № 120-п внесены 3 июля.

В области действует обязательный для всех масочный режим, который тюменцы обязаны соблюдать при нахождении в общественных местах. В связи с этим транспортные компании обязаны с 6 июля обеспечить информирование пассажиров о невозможности совершения поездок на общественном транспорте без использования санитарно-гигиенических масок, а с 8 июля - не допускать нахождение в транспортном средстве лиц без надетых санитарно-гигиенических масок, указано в обновленном постановлении.

Жителям региона разрешено посещать пляжи и термальные источники на открытом воздухе, специально оборудованные и пригодные для организованного отдыха и купания, открытые для использования в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тюменской области. Принимать посетителей они могут при условии создания условий для соблюдения социальной дистанции и предписанных Роспотребнадзором требований.

Граждане старше 65 лет и больные хроническими заболеваниями по-прежнему обязаны соблюдать самоизоляцию.