Тюменцы среднего возраста чаще болеют коронавирусом

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Жители Тюменской области от 30 до 64 лет составляют самую большую группу заболевших коронавирусной инфекцией в регионе, сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

На их долю приходится 57% от всего числа инфицированных. Пожилые старше 65 лет составляют 14%, дети - 11%.

"В структуре заболеваний серьезных изменений за неделю не произошло. 73% пациентов имеют симптомы ОРВИ, у 22% - внебольничная пневмония. Остальные переносят заболевание бессимптомно", - отметил Александр Летюшев.

Напомним, с 29 июня по 5 июля в регионе зарегистрировано 542 случая коронавирусной инфекции - на 27% больше, чем неделей ранее. Показатель заболеваемости в расчете на 100 тыс. жителей вырос со 198 человек до 234,4.

Евгения Шевцова