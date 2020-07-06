  • 6 июля 20206.07.2020понедельник
  • В Тюмени 23..25 С 1 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы среднего возраста чаще болеют коронавирусом

Общество, 12:47 06 июля 2020

ИА Тюменская линия

Далее в сюжете 80 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Тюменской области

Жители Тюменской области от 30 до 64 лет составляют самую большую группу заболевших коронавирусной инфекцией в регионе, сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

На их долю приходится 57% от всего числа инфицированных. Пожилые старше 65 лет составляют 14%, дети - 11%.

"В структуре заболеваний серьезных изменений за неделю не произошло. 73% пациентов имеют симптомы ОРВИ, у 22% - внебольничная пневмония. Остальные переносят заболевание бессимптомно", - отметил Александр Летюшев.

Напомним, с 29 июня по 5 июля в регионе зарегистрировано 542 случая коронавирусной инфекции - на 27% больше, чем неделей ранее. Показатель заболеваемости в расчете на 100 тыс. жителей вырос со 198 человек до 234,4.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Летюшев , заболеваемость , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:27 06.07.2020В Тюмени отец оплатил за сына штрафы за нарушение ПДД
13:16 06.07.2020В Тюменской области коронавирус выявлен у 3560 человек с начала пандемии
13:06 06.07.2020В Медицинском городе в Тюмени выявили очаг COVID-19
13:04 06.07.2020В Тюменской области контактным из семей с COVID-19 назначат профилактическое лечение