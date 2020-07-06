80 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Тюменской области

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80 человек заболели новой коронавирусной инфекцией в Тюменской области за минувшие сутки. Всего в России выявлено 6 тыс. 611 новых случаев болезни в 85 регионах, сообщает 6 июля федеральный оперативный штаб.

В 28,8% случаев заболевшие не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 135 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 тыс. 579 человек.

Наибольшее число заболевших по-прежнему выявляется в Москве - 685 человек, в Московской области - 292, в Югре - 289.

В Свердловской области зарегистрировано 270 случаев, в Ямало-Ненецком АО - 197, в Челябинской области - 128, в Курганской области - 53.

Всего к 6 июля в России выявлено 687 тыс. 862 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 тыс. 296 летальных исходов, выздоровели 454 тыс. 329 человек.