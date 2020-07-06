В Тюменской области контактным из семей с COVID-19 назначат профилактическое лечение

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Все контактные лица из семейных очагов COVID-19 будут получать профилактическое лечение.

Для этого используют специальные преператы, рекомендованные Минздравом РФ. Сдавать анализ контактные будут на десятый день медицинского наблюдения, сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

Он пояснил, что мера принята в связи с ростом количества семейных очагов в общей численности заболевших. По данным с 29 июня по 5 июля, на их долю в Тюменской области пришлось 30%, в отдельные дни показатель достигал 45-50%.

Напомним, за минувшую неделю в регионе отмечено 542 случая коронавирусной инфекции - на 27% больше, чем неделей ранее. Показатель заболеваемости в расчете на 100 тыс. жителей вырос со 198 человек до 234,4.

Евгения Шевцова