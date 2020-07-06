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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области коронавирус выявлен у 3560 человек с начала пандемии

Общество, 13:16 06 июля 2020

www.mos.ru

Коронавирус выявлен у 3 тыс. 560 жителей Тюменской области с начала пандемии. За минувшие в сутки в регионе зарегистрировано 80 новых случаев, в том числе 10 - у детей, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

По данным на 6 июля в регионе 18 человек выздоровели, за весь период выздоровели 2 тыс. 2 человека.

Из общего количества заболевших 11 пациентов находятся на ИВЛ. 67 человек, в том числе двое детей, размещены в обсерваторах.

1 тыс. 359 жителей Тюменской области остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 484 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус , статистика

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