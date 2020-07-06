В Тюменской области контактные с больными COVID-19 получат лекарства бесплатно с доставкой на дом

Ольга Кузнечевских | Фото: ИА "Тюменская линия" Ольга Кузнечевских | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лекарственные препараты для профилактического лечения в Тюменской области будут бесплатно выдавать всем членам семьи и лицам, контактировавшим с больными COVID-19. Об этом сообщила заместитель главы региона Ольга Кузнечевских.

"Члены семей, среди которых есть родственники с подтвержденным диагнозом COVID-19, могут оставаться здоровыми, но при этом подвергаются повышенному риску заражения. Поэтому оперативный штаб решил принять дополнительные профилактические меры. В первую очередь это касается бесплатного обеспечения необходимыми лекарствами контактных по COVID-19", - сообщила она.

После подтверждения диагноза и выявления контактных лиц врач выпишет лекарства для всех членов семьи, проживающих в одном помещении с зараженным.

Получать лекарственные препараты по выписанным рецептам будут социальные работники и волонтеры. Предварительно созвонившись с гражданами, они доставят их бесконтактным способом.

"Всем, кто входит в число контактных лиц по COVID-19 и проживающих совместно с заболевшими коронавирусной инфекцией, необходимо строго соблюдать режим самоизоляции", - подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Евгений Бабенко