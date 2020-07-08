75 случаев COVID-19 подтвердили в Тюменской области за сутки

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

75 человек с коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области за минувшие сутки. Всего в России подтвердили 6 тыс. 562 случая заболевания в 84 регионах, сообщает 8 июля федеральный оперативный штаб.

27,6 % заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 173 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 8 тыс. 631 человек.

Большинство вновь заболевших проживают в Москве - 621 человек, в Санкт-Петербурге - 295, в Ханты-Мансийском автономном округе - 268.

263 случая подтвердились в Свердловской области, 202 - на Ямале, 135 - в Челябинской области, 61 - в Курганской области.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 700 тыс. 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 тыс. 667 летальных исходов, выздоровели 472 тыс. 511 человек.