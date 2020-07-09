  • 9 июля 20209.07.2020четверг
  • В Тюмени 27..29 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В России формируют дополнительный коечный фонд для туристов с COVID-19

Общество, 12:35 09 июля 2020

mos.ru | Фото: mos.ru

Далее в сюжете В Тюменской области выявили 72 новых случая COVID-19 за сутки

В туристических регионах России создают дополнительный коечный фонд для больных коронавирусом в расчете одна койка на тысячу человек.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Мы отслеживаем наполненность коечного фонда, сегодня она не превышает 30-40 процентов", - отметил он.

Михаил Мурашко напомнил, что отпуск - не время забывать об ограничениях. "Уровень заболеваемости хоть и управляемый, но он сохраняется. В общем в стране на больничных койках сегодня находятся 112 тысяч человек", - сказал он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , Михаил Мурашко , туризм

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:52 09.07.2020Автомобилистка заплатит пострадавшему в ДТП ребенку двести тысяч рублей
13:41 09.07.2020О формировании комфортной городской среды рассказал глава Тобольска
13:30 09.07.2020Среди новых больных COVID-19 в Тюменской области - пятеро детей
13:19 09.07.2020В СПЧ призвали региональные власти проработать вопрос поддержки жертв семейно-бытового насилия