В России формируют дополнительный коечный фонд для туристов с COVID-19

| Фото: mos.ru | Фото: mos.ru

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В туристических регионах России создают дополнительный коечный фонд для больных коронавирусом в расчете одна койка на тысячу человек.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Мы отслеживаем наполненность коечного фонда, сегодня она не превышает 30-40 процентов", - отметил он.

Михаил Мурашко напомнил, что отпуск - не время забывать об ограничениях. "Уровень заболеваемости хоть и управляемый, но он сохраняется. В общем в стране на больничных койках сегодня находятся 112 тысяч человек", - сказал он.