Количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 растет в Тюменской области

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Министр здравоохранения рассказал об иммунитете у переболевших COVID-19

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Тюменской области составляет 249 на 100 тыс. населения - это в два раза меньше, чем в среднем по России, и в полтора раза меньше, чем в среднем по Уральскому федеральному округу.

Об этом рассказала главный государственный санитарный врач Тюменской области, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"При этом в последнее время количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания растет. В целом в регионе зарегистрировано 3 тысячи 785 случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки - 72 случая", - сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

В регионе открыты пляжи, горячие источники и базы отдыха, отметила Галина Шарухо. Там собирается большое количество людей, которые не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим. Это не может не сказаться на статистике заболеваемости.

"Основные меры профилактики заражения COVID-19 - регулярное и тщательное мытье рук, использование антисептиков, ношение санитарно-гигиенических масок в любых общественных местах и транспорте", - напомнила руководитель регионального управления Роспотребнадзора. Кроме того, людям, контактировавшим с заболевшими COVID-19, а также тем, кто находится в группе риска, рекомендуется прием профилактирующих препаратов, но только по назначению врача.

Роспотребнадзор продолжит и усилит проверки соблюдения масочного и санитарно-гигиенического режима в местах массового скопления людей. В ближайшее время это коснется, например, банков и организаций сферы услуг, подчеркнула Галина Шарухо.

Евгений Бабенко