В Тюменской области - 85 новых случаев COVID-19

| Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

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85 новых случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки. Всего в России за это время зарегистрировано 6 тыс. 635 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из общего количества вновь заболевших 25,2 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 752 человека.

Лидеры по количеству заболевших за стуки: Москва - 637 случаев, Санкт-Петербург - 300, Свердловская область - 275.

В УФО в Югре - 263, на Ямале - 208, в Челябинской области - 129, в Курганской области - 60.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 713 тыс. 936 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 тыс. 17 летальных исходов, выздоровели 489 тыс. 68 человек.