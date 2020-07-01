Девять пациентов с COVID-19 поступили в ишимский моногоспиталь за сутки

| Фото: Ишимская областная больница | Фото: Ишимская областная больница

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Девять пациентов с коронавирусной инфекцией поступили в инфекционный моногоспиталь в Ишиме за минувшие сутки. Двух пациентов выписали, сообщает областная больница №4.

Утром 10 июля на лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 36 человек, в том числе восемь жителей города и восемь Ишимского района. Всего же на лечении 75 пациентов.

Известно, что наибольшему риску заболеть новой инфекцией и получить осложнения подвержены люди старшей возрастной группы. 44 таких пациента моногоспиталя - старше 60 лет. У 27 из них двусторонняя пневмония. Тяжесть состояния оценивается наличием хронических заболеваний: сердечно-сосудистых и дыхательных патологий, а также сахарным диабетом. Именно этим группам необходимо в первую очередь строго соблюдать правила самоизоляции.