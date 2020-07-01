82 случая COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

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У 82 человек в Тюменской области подтвердилась коронавирусная инфекция за минувшие сутки. Всего в России выявлено 6 тыс. 611 новых случаев в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 26,7% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 378 человек.

По числу новых заболевших лидирует Москва - 678 человек, в Санкт-Петербурге - 296, в Свердловской области - 280.

В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировано 268 случаев, на Ямале - 195, в Челябинской области - 129, в Курганской области - 63.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 720 тыс. 547 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 тыс. 205 летальных исходов, выздоровели 497 тыс. 446 человек.