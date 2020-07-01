Тюменцы помогают Казахстану в борьбе с COVID-19

Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети

Далее в сюжете Пожилая женщина с СOVID-19 умерла в Тюменской области

Благотворительную акцию по поддержке жителей Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, пострадавших от второй волны пандемии коронавирусной инфекции, организовала национально-культурная автономия казахов Тюменской области.

Напомним, 6 июля в Казахстан прибыла группа российских врачей, а 8 июля спецборт МЧС России доставил казахстанцам гуманитарный груз - лекарства, медицинские изделия, средства индивидуальной защиты.

"Многие тюменцы всех национальностей, в том числе представители бизнеса, не захотели оставаться в стороне, решили поддержать инициативу нашего государства и внести свой посильный вклад в помощь нашему доброму соседу. Оперативно начали сбор средств и параллельно закупку медицинских масок, одноразовых перчаток, других средств защиты, чтобы помочь нашим ближайшим друзьям и соседям", - рассказал председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

Тюменцы уже собрали более 15 тыс. санитарно-гигиенических масок, свыше 5 тыс. пар перчаток и более 300 литров дезинфицирующих средств.

На следующей неделе важный груз отправят в Северо-Казахстанскую область.

Евгений Бабенко