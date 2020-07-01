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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Соблюдение мер профилактики COVID-19 проверили в тюменском транспорте

Общество, 14:00 11 июля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Большинство водителей, кондукторов и пассажиров соблюдают требования по профилактике коронавирусной инфекции. Отказы от использования маски и другие нарушения единичны, рассказал главный специалист департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Иван Коровин по итогам профилактического мероприятия в Заречной части города.

По его словам, контроль в транспорте проводится третий день, дважды в сутки.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Мы смотрим, пользуются ли пассажиры масками, как водители проводят дезинфекцию в салоне автобуса. В основном люди соблюдают масочный режим, лишь некоторые не используют маски, и кондукторы стараются им их выдавать, если нет при себе. Водители и кондукторы имеют дезинфекторы для рук, в целом все требования соблюдаются", - рассказал он.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Главный специалист, эксперт Роспотребнадзора по Тюменской области Светлана Белова уточняет, что среди выявленных недочетов - отказ водителей и кондукторов от перчаток из-за жары и попытки пассажиров попасть в салон автобуса без маски. Но они единичны, и проверяющие в этом случае проводят разъяснительную работу.

"Мы поясняем важность соблюдения мер профилактики, и уже в ходе проверки люди исправляются, - сказала она. - Сейчас буквально единицы пытаются зайти в автобус без маски, но кондуктор им в этом отказывает. Сохранять здоровье - прежде всего обязанность гражданина, нужно проявить ответственность".

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Решение об обязательном использовании масок было принято во исполнение рекомендаций Роспотребнадзора. Профилактическая мера направлена на предотвращение угрозы массового распространения эпидемии и необходима для защиты здоровья жителей региона.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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