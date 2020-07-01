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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области выявили 83 случая заражения коронавирусом

Общество, 13:11 12 июля 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

83 случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области за прошедшие сутки. Всего в России подтвердили 6 тыс. 615 новых случаев заболевания в 84 регионах, сообщает 12 июля федеральный оперативный штаб.

22,5 % заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 130 летальных исходов. Полностью выздоровели за сутки в России 3 тыс. 615 человек.

Из числа заболевших 679 человек проживают в Москве, 293 - в Санкт-Петербурге, 286 – в Свердловской области.

Среди регионов Уральского федерального округа подтверждены 267 новых случаев в Ханты-Мансийском автономном округе, 212 – на Ямале, 119 – в Челябинской области и 65 – в Курганской.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 727 тыс. 162 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 тыс. 335 летальных исходов, выздоровел 501 тыс. 61 человек.

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# коронавирусная инфекция , статистика

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