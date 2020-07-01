В числе заболевших за сутки COVID-19 в Тюменской области десять детей

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Десять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией детей выявлено за последние сутки в Тюменской области, сообщает региональный оперативный штаб.

По данным на 12 июля, за сутки выздоровели 46 человек (за весь период - 2 тыс. 478). Из общего числа болеющих 7 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ.

76 человек находятся в обсерваторах. 1 тыс. 385 человек остаются под медицинским наблюдением, на перевахтовке находятся 3 тыс. 505 человек.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 20 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.