  • 12 июля 202012.07.2020воскресенье
  • USD71,2298
    EUR80,2689
  • В Тюмени 23..25 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В числе заболевших за сутки COVID-19 в Тюменской области десять детей

Общество, 14:07 12 июля 2020

asi.ru

Далее в сюжете В Тюменской области 20 пациенток с COVID-19 родили здоровых детей

Десять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией детей выявлено за последние сутки в Тюменской области, сообщает региональный оперативный штаб.

По данным на 12 июля, за сутки выздоровели 46 человек (за весь период - 2 тыс. 478). Из общего числа болеющих 7 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ.

76 человек находятся в обсерваторах. 1 тыс. 385 человек остаются под медицинским наблюдением, на перевахтовке находятся 3 тыс. 505 человек.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 20 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , оперативный штаб

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 12.07.2020Благотворительная акция в помощь бездомным животным состоится 1 августа
15:42 12.07.2020Более ста шестидесяти подростков трудоустроились в Упоровском районе
14:54 12.07.2020В Тюменской области 20 пациенток с COVID-19 родили здоровых детей
14:24 12.07.2020Более двух тысяч тюменских выпускников сдадут ЕГЭ по физике