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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 20 пациенток с COVID-19 родили здоровых детей

Общество, 14:54 12 июля 2020

www.asi.ru | Фото: www.asi.ru

20 тюменок, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, родили здоровых малышей, сообщает региональный оперативный штаб.

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова пояснила, что для новорожденных было ограничено грудное вскармливание и предприняты все противоэпидемические меры.

Сейчас 38 беременных женщин с выявленным коронавирусом остаются под наблюдением медиков, их состоянию здоровья ничего не угрожает.

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# беременность , коронавирус , новорожденные

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