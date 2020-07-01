В Тюменской области 20 пациенток с COVID-19 родили здоровых детей

| Фото: www.asi.ru | Фото: www.asi.ru

20 тюменок, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, родили здоровых малышей, сообщает региональный оперативный штаб.

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова пояснила, что для новорожденных было ограничено грудное вскармливание и предприняты все противоэпидемические меры.

Сейчас 38 беременных женщин с выявленным коронавирусом остаются под наблюдением медиков, их состоянию здоровья ничего не угрожает.