Роспотребнадзор усиливает контроль за тюменцами с COVID-19, которые лечатся на дому

Фото ИА Тюменская линия Фото ИА Тюменская линия

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Как соблюдают режим самоизоляции пациенты с COVID-19, которые лечатся на дому, а также контактные лица, ежедневно проверяет управление Роспотребнадзора по Тюменской области совместно с правоохранительными органами.

Об этом заявил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

"Только в июле было проведено 4 тысячи 35 выборочных проверок. Выявлено 177 нарушителей режима самоизоляции, соответствующие материалы переданы в суд для привлечения к административной ответственности. За весь период мониторинга мы провели более 35 тысяч таких проверок", - проинформировал Александр Летюшев.

Отвечая на вопросы СМИ, он рассказал, что четыре сотрудника центра гигиены и эпидемиологии управления Роспотребнадзора по Тюменской области заболели новой коронавирусной инфекцией, находясь в отпусках.

"Заболевание было выявлено в ходе обследования, которое наши сотрудники проходили перед выходом на работу после отпусков. Трудовой коллектив они не посещали. Сейчас все заболевшие находятся под медицинским наблюдением по месту жительства", - рассказал Летюшев.

Он опроверг информацию о выявлении заболевших COVID-19 среди работников тюменского магазина "Спортмастер". Лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди них нет.

Евгений Бабенко