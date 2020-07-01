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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области умерла пожилая пациентка с COVID-19

Общество, 14:18 14 июля 2020

пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин www.mos.ru | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

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Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Тюменской области, общее число умерших возросло до 21 человека, сообщает оперативный штаб.

"Несмотря на все усилия врачей, скончалась женщина 69 лет с тяжелой вирусной пневмонией на фоне хронических заболеваний и отягощенного анамнеза", - отмечается в сообщении.

За минувшие сутки в регионе выявлено 84 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 4 тыс. 204). Выздоровели 99 человек (за весь период - 2 тыс. 602). Девять детей заболели. На ИВЛ находятся 8 пациентов.

69 человек размещены в обсерваторах, 1 тыс. 329 человек остаются под медицинским наблюдением, 4 тыс. 22 человека находятся на перевахтовке.

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# хроникоронавирус

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