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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Соблюдение масочного режима проверили в Аромашевском районе

Общество, 17:47 14 июля 2020

администрация Аромашевского района ВКонтакте | Фото: администрация Аромашевского района ВКонтакте

Рейды по торговым точкам прошли в Аромашевском районе. Специалисты отдела экономики и прогнозирования администрации района и полиции проверили соблюдение масочного режима, сообщает администрация.

Нарушителям, которые находились в магазинах без санитарно-гигиенических масок, вынесли замечания. Проверяющие напомнили о действии в регионе режима повышенной готовности и о том, что маска обязательна при посещении общественных мест.

Рейды станут регулярными. Материалы по их итогам будут направляться в органы надзора.

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