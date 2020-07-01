Центр "Градостроитель" перепрофилировали для лечения коронавируса
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Центр "Градостроитель" перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб Тюменской области.
Как рассказала директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова, некоторые пациенты с легкой формой COVID-19, находящиеся на домашнем лечении, не соблюдают режим самоизоляции.
"Их могут направить в инфекционный моногоспиталь, созданный на базе реабилитационного центра "Градостроитель", для продолжения лечения в стационарных условиях", - сообщила она.
По ее словам, в Упоровском районе открыли моногоспиталь, который будет принимать на стационарное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией из Заводоуковского городского округа и Ялуторовска.