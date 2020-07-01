Новое оборудование поступило в ишимский моногоспиталь

| Фото: Областная больница № 4 | Фото: Областная больница № 4

Далее в сюжете Протоколы за нарушение масочного режима составили в Тобольске

Более 100 единиц современной медицинской техники пополнили техническую базу моногоспиталя в Ишиме. На ее приобретение из областного и федерального бюджетов выделено более 15 млн рублей в рамках программы по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает областная больница № 4.

В распоряжение врачей поступили аппараты кислородной поддержки, следящая аппаратура, кислородные концентраторы. А также система для последовательной компрессии для улучшения кровотока и предотвращения образования тромбов у пациентов с повышенным риском.

В помощь врачам-эндоскопистам пришел современный бронхофиброскоп. Для эвакуации жидкости из верхних дыхательных путей приобретены вакуумные аспираторы, для проведения инфузионной терапии – шприцы и системы. Кроме этого госпиталь дополнительно оснастили специальными очистителями для обеззараживания воздуха.

"Новое оборудование позволит оказывать своевременную помощь при коронавирусе средней и тяжелой степени тяжести и внебольничных пневмониях. После того, как борьба с коронавирусом закончится, медоборудование распределим между подразделениями стационаров наших больниц", - рассказал главный врач областной больницы №4 Вячеслав Афанасьев.

С момента открытия моногоспиталя в Ишиме в нем пролечено более 200 человек.