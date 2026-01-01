  • 1 января 20261.01.2026четверг
Проезд в автобусах и маршрутках подорожал в Тюмени с 1 января

Общество, 09:49 01 января 2026

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тарифы на проезд в общественном транспорте изменились с 1 января 2026 года.

Стоимость одной поездки и провоз одного места багажа при наличном расчете составляет 42 рубля, безналичном – 37 рублей.

Ранее глава Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что 98% жителей оплачивают проезд безналичными способами. За границами города стоимость одной тарифной зоны составит – 10,50 рублей.

Как сообщает Вслух.ру, льготы будут сохранены. Студенты будут платить 50% тарифа, то есть 21 рубль. Школьники – 20%, то есть восемь рублей 40 коп. У пенсионеров проезд бесплатный.

Отметим, в бюджете предусмотрен 1 млрд 912 млн рублей на льготный проезд. В том числе планируется перевезти три млн пассажиров по пересадочному тарифу с возможностью сделать одну пересадку в течение 60 минут.

Всего на транспортное обслуживание пассажирских перевозок на 2026 год заложено три млрд 718 млн рублей. Планируется выполнить четыре млн рейсов, перевезти 134 млн пассажиров.

Вопросы по транспортному обслуживанию населения, расписанию и маршрутам можно задать в "Тюменьгортранс" по телефону информационно-справочной службы: 8-800-250-07-22.

