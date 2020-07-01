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Ямальский тренер покорил самую высокую точку Европы

Общество, 14:38 20 июля 2020

instagram.com/yanao.ru | Фото: instagram.com/yanao.ru

Тренер по плаванию губкинской спортивной школы "Арктика" Александр Никифоров покорил гору Эльбрус, сообщает ИА "Север-Пресс" .

Ямалец поднялся с флагом на высоту 5 тыс. 642 метра над уровнем моря и свое восхождение посвятил родному городу.

Эльбрус является самой высокой горной вершиной России и Европы. Восхождение на вершину не требует какой-то особой подготовки и экипировки. Однако, несмотря на сравнительную простоту восхождения, на Эльбрусе ежегодно гибнут до 20 человек.

В прошлом году другой ямалец Владимир Пушкарев сходил на "Крест Эльбруса". За один раз он поднялся на две вершины: Западную (5642 м) и Восточную (5621 м).

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# Эльбрус , Ямал

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