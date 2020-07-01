Имена молодых голышмановцев впишут в книгу "Надежда и гордость округа"

| Фото: Общественная молодежная палата Голышмановского округа (архив) | Фото: Общественная молодежная палата Голышмановского округа (архив)

Прием заявок от организаций и учреждений Голышмановского округа по включению молодых, талантливых, трудолюбивых и креативных людей в книгу "Надежда и гордость Голышмановского городского округа" стартовал. В издание, которое впервые вышло в свет в 2015 году, будет включено 20-25 новых имен.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила секретарь Общественной палаты Голышманово Ольга Молодых.

"Основные характеристики молодых людей, имеющих право на внесение в книгу, - профессиональные, активные, заинтересованные в жизни, деятельности округа люди. Возрастное ограничение до 35 лет. За пять лет в книгу внесено более 100 талантливых, работоспособных, молодых людей. Хочется верить, что и в 2020 году книга пополнится креативными и трудолюбивыми людьми", - сказала она.

Занесение имен молодых людей в книгу - традиция, которая нацелена на выражение благодарности работающей молодежи, сумевшей достичь особых успехов в области интеллектуальных, творческих, спортивных, производственных достижений, добавляют организаторы проекта.

Данные о молодых людях, которые, по оценке жителей Голышмановского округа, достойны находиться в книге, нужно направить до 1 августа по адресу электронной почты: gol_omp2018@mail.ru на имя председателя общественной молодежной палаты – Андрея Викторовича Соловьева.

Анжела Лебедева