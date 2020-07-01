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Выставка о лучших градоначальниках откроется в Тюмени

Общество, 18:27 22 июля 2020

Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Выставки "Кормчие Тюмени: выбор истории" откроется в Тюмени ко Дню города 23 июля. Открытие состоится на Городской площади (ул. Первомайская, 20) в 16 часов, cообщает Централизованная городская библиотечная система.

На выставке будет представлена информация о шестнадцати тюменских градоначальниках, внесших наиболее весомый вклад в развитие Тюмени с момента основания города до 1917 года, музейные и архивные документы, редкие фотографии разных лет.

Как известно, Тюмень "выросла" из крепости, основанной в 1586 году при первых градоначальниках-воеводах Василии Сукине и Иване Мясном. Город застраивался, появлялись церкви, школы, училища, больницы, дороги и мосты. Появились они во многом благодаря руководителям города, за четыре с лишним века их сменилось более 100.

Выставка "Кормчие Тюмени: выбор истории" подготовлена специалистами Централизованной городской библиотечной системы и будет открыта для посетителей с 24 июля до 24 декабря.

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