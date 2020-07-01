  • 23 июля 202023.07.2020четверг
  • USD70,7881
    EUR81,5904
  • В Тюмени 22..24 С 6 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Викуловские растениеводы сотрудничают с ГАУ Северного Зауралья

Общество, 08:45 23 июля 2020

vikulovo.admtyumen.ru

Симбиозом науки и производства назвал сотрудничество с викуловским сельхозпредприятием "Экос" директор центра селекции и семеноводства государственного аграрного университета Северного Зауралья Сергей Харалгин.

По его словам, при содействии ученых в ЗАО "Экос" осваивают новую культуру, которую впоследствии можно возделывать в производственных масштабах. Сотрудники центра закладывают лабораторно-полевые опыты и передают результаты руководству предприятия.

Так сельхозпроизводители не тратят дополнительные деньги на испытания, а ученые получают возможность глубже изучить нюансы возделывания отдельных культур непосредственно на производстве.

"С ЗАО "Экос" у нас давно сложились партнерские отношения. Так и должно быть: производству нужно черпать из научных разработок все самое новое и прогрессивное, внедрять инновационные технологии. Это дает возможность осваивать новые рынки и получать конкурентоспособную продукцию", - отметил Сергей Харалгин.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Викуловский район , ГАУ Северного Зауралья , наука , растениеводство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:29 23.07.2020Тюменцам расскажут, как открыть свой салон красоты
09:18 23.07.2020В День города тюменцам подарят обновленный сквер и фотовыставку
09:07 23.07.2020780 лет назад войска Александра Невского одержали победу в битве со шведами
08:56 23.07.2020Более семи тысяч жителей региона приняли участие в акции "Сад Памяти"