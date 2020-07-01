Викуловские растениеводы сотрудничают с ГАУ Северного Зауралья
Симбиозом науки и производства назвал сотрудничество с викуловским сельхозпредприятием "Экос" директор центра селекции и семеноводства государственного аграрного университета Северного Зауралья Сергей Харалгин.
По его словам, при содействии ученых в ЗАО "Экос" осваивают новую культуру, которую впоследствии можно возделывать в производственных масштабах. Сотрудники центра закладывают лабораторно-полевые опыты и передают результаты руководству предприятия.
Так сельхозпроизводители не тратят дополнительные деньги на испытания, а ученые получают возможность глубже изучить нюансы возделывания отдельных культур непосредственно на производстве.
"С ЗАО "Экос" у нас давно сложились партнерские отношения. Так и должно быть: производству нужно черпать из научных разработок все самое новое и прогрессивное, внедрять инновационные технологии. Это дает возможность осваивать новые рынки и получать конкурентоспособную продукцию", - отметил Сергей Харалгин.
Евгения Шевцова