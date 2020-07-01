Лосиные рога забили коллектор в Тюмени

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Причиной засора канализационного коллектора оказались лосиные рога. Их обнаружили при промывке сетей в районе дома 122 по ул. Московский тракт, сообщает Росводоканал Тюмень.

"На рога намотались тряпки и бумага, это привело к серьезному засору. Вызывает опасение то, что где-то хранится вторая часть рогов и если от них избавятся подобным способом", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Подобные находки встречаются редко, отмечают в компании. Чаще причиной засоров становятся тряпки, жир, салфетки, остатки строительных смесей и пищи.