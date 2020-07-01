  • 22 июля 202022.07.2020среда
  • USD70,9668
    EUR81,2499
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Лосиные рога забили коллектор в Тюмени

Общество, 16:38 22 июля 2020

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Причиной засора канализационного коллектора оказались лосиные рога. Их обнаружили при промывке сетей в районе дома 122 по ул. Московский тракт, сообщает Росводоканал Тюмень.

"На рога намотались тряпки и бумага, это привело к серьезному засору. Вызывает опасение то, что где-то хранится вторая часть рогов и если от них избавятся подобным способом", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Подобные находки встречаются редко, отмечают в компании. Чаще причиной засоров становятся тряпки, жир, салфетки, остатки строительных смесей и пищи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Росводоканал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 22.07.2020Освоить первую профессию бесплатно могут школьники региона
17:43 22.07.2020На Пермяковском мосту в Тюмени перекрыли три полосы движения
17:10 22.07.2020В Тюмени завершается ремонт придомовой территории на улице Энергостроителей
17:00 22.07.2020Хозяйку лучшего подворья наградили в Викуловском районе