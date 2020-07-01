Минпромторг России поддержит TNF 2020

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Общество, 09:07 27 июля 2020

oilgasforum.ru | Фото: oilgasforum.ru

Тюменский нефтегазовый форум в 2020 году пройдет при организационной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Представители министерства примут участие в пленарных сессиях форума, круглых столах, технологических днях, сообщает пресс-служба TNF 2020.

"В рамках форума производители нефтегазового оборудования ожидают максимально открытого общения – диалога с органами власти и заказчиками для нахождения оптимальных путей по выходу из грядущего кризиса", - отмечает президент Союза производителей нефтегазового оборудования, директор центра компетенций импортозамещения в ТЭК Агентства по технологическому развитию Константин Радинский.

Форум состоится в тюменском технопарке 22-24 сентября 2020 года. Организаторами форума выступают правительство Тюменской области и Министерство природных ресурсов РФ.

Тюменский нефтегазовый форум — ежегодное деловое мероприятие международного уровня, собирающее более трех тысяч экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. В рамках форума запланировано проведение более 40 различных мероприятий.

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# Тюменский нефтегазовый форум

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