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Имена победителей фотоконкурса имени Александра Ефремова назовут в Тобольске 29 июля

Общество, 09:18 27 июля 2020

Ильи Пителева из серии «Москва времен коронавируса» | Фото: Ильи Пителева из серии «Москва времен коронавируса»

Финал XIX межрегионального конкурса репортажной фотографии "Сибирьфотофест-Тобол" имени Александра Ефремова пройдет в Тобольске в день рождение журналиста 29 июля.

Как отмечают организаторы, из-за режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса мероприятия проведут в усеченном формате. 29 июля с 11 до 13 часов в амфитеатре сквера "Сад Ермака" состоится творческая встреча в рамках инфорума Союза журналистов России по репортажной фотографии с членом жюри конкурса стрит-фотографом Лесей Ким и одним из его победителей фотохудожником Александром Романовым.

В 14 часов в музее "Дворец наместника" начнется открытие фотовыставки "Репортаж" победителей и призеров конкурса в онлайн режиме на сайте aefremov.com и в группах конкурса в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм.

В 15 часов в сквере газеты "Тобольская правда" начнется церемония возложения цветов к памятнику "Жизнь за правду", далее пройдет награждение победителей и призеров фотоконкурса.

Напомним, что 20 лет назад в Грозном погиб фотограф Александр Ефремов. Он освещал события первой чеченской войны и по собственному желанию приехал в столицу Чечни во вторую чеченскую кампанию, но машина, в которой репортер передвигался по зоне боевых действий, подорвалась на мине. В память об Александре Ефремове ежегодно проводится фотоконкурс, в ходе которого награждают лучших российских фотографов. В этом году на конкурс представлено более 400 работ.

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# Александр Ефремов , Тобольск , фотоконкурс

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