Юные омутинские спортсмены тренируются на базе летнего лагеря

| Фото: ДЮСШ Омутинское во ВКонтакте | Фото: ДЮСШ Омутинское во ВКонтакте

27 омутинских школьников 11-16 лет станут участниками второй смены летнего лагеря на базе Детско-юношеской школы с 29 июля. Путевки в лагерь приобретают в основном воспитанники школы. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заведующая отделом по учебно-спортивной работе ДЮСШ с. Омутинское Дарья Чирятьева.

Организаторы отдыха не исключают, что участниками оздоровительно-спортивного лагеря могут стать и рядовые школьники, которые захотят попасть в мир спорта. Одновременно по пяти направлениям реализуют программу лагеря тренеры ДЮСШ.

"Программа "Спортивный мир" рассчитана для детей, который посещают нашу ДЮСШ. Они продолжают тренироваться. Летний лагерь – это, своего рода, тренировочные сборы для них. И помимо этих детей, мы открыты для других школьников, которые не занимались спортом. Кроме тренировок, для детей пройдет Школа юного судьи. Вся смена максимально организована на улице. Ребята будут заниматься баскетболом, волейболом, вольной борьбой, лыжными гонками и легкой атлетикой", - говорит Дарья Чирятьева.

Смена в лагере начинается с 8 часов 30 минут, длится до 16 часов. За это время школьники успеют потренироваться и три раза посетить столовую, которая организована на базе Омутинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Питаются дети по графику, добавляет Дарья Чирятьева.

"Термометрию детям проводим два раза в день, закуплены бесконтактные термометры. Уборка территории организована каждые два часа. По итогам первой смены у нас нет ни одного заболевшего, потому что все требования по санитарному благополучию мы выполняем", - отметила заведующая отделом по учебно-спортивной работе ДЮСШ с. Омутинское.

Путевка в лагерь омутинской ДЮСШ стоит 895 рублей на 14 календарных дней. Как заметили организаторы отдыха, если ребенок принесет справку, что семья малообеспеченная, то будет отдыхать бесплатно.

Анжела Лебедева