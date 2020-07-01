Тюменцам предлагают совершить "Цифровой прорыв"

| Фото: www.edu.gov.ru | Фото: www.edu.gov.ru

Стать участниками Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" предлагают жителям Тюменской области. Для участия необходимо до 26 октября пройти регистрацию на официальном сайте конкурса "Цифровой прорыв", выбрать один из восьми региональных хабов, собрать команду от трех до пяти человек, сообщает областной департамент образования и науки.

"Цифровой прорыв" — всероссийский конкурс для IT-специалистов, флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". В рамках регионального этапа пройдет восемь хакатонов в крупнейших IT-хабах всех федеральных округов страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге.

Уральский федеральный округ примет конкурс на своей территории осенью. С 31 октября по 2 ноября в Екатеринбурге состоится 48-часовой хакатон. Лучшие IT-специалисты страны будут разрабатывать продукты, направленные на решение актуальных задач округа. Победители хакатона разделят денежные призы, получат возможность попасть в финал "Цифрового прорыва" и выиграть гранты от партнеров конкурса. Лучшие проекты будут сопровождаться вплоть до внедрения.

Задания для соревнования предоставляют крупнейшие коммерческие и государственные организации. Каждый кейс – расширенное описание реальной проблемной ситуации. В числе направлений – большие данные и искусственных интеллект, кибербезопасность и образование, цифровая трансформация, инфраструктура и связь, инновации и импортозамещение и другие актуальные тематики.

"При постановке задач мы в первую очередь ориентируемся на решение актуальных проблем регионов. Для нас важно дать участникам возможность не только заявить о себе, найти полезные связи и научиться работать в команде, но и напрямую влиять на цифровое развитие страны. Поэтому мы даем только реальные кейсы и помогаем командам доводить лучшие проекты до реализации", - уточнил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В настоящий момент на участие во Всероссийском конкурсе "Цифровой прорыв" заявились уже более 24 тыс. человек, в том числе - более 1 тыс. 700 представителей Уральского федерального округа. Лидеры по числу участников в УФО – Свердловская, Челябинская и Тюменская области.