Проекты озеленения крыш и общественных пространств готовят тюменские общественники

| Фото: Альянс социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области | Фото: Альянс социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области

Проект экологического стартапа, призванного решить проблемы с озеленением городских территорий, предложила команда социального проекта "Сильнейшим", сообщает Альянс социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области.

Руководитель проекта Станислав Реутов несколько лет занимается разработкой и реализацией проектов по альтернативному озеленению городских пространств. Основной проект - "Тюмень - зеленый город" - посвящен озеленению искусственных поверхностей.

Общественник поделился своим взглядом на альтернативное озеленение: "Сейчас городу необходимо озеленение крыш высотных домов, автобусных остановок, размещение газонов, парков и общественных пространств на городских крышах, пешеходных мостах и крышах стилобатов. Благо сегодня все это возможно на законодательном уровне – 1 июня 2020 выпущен ГОСТ Р 58875-2020 "Зеленые кровли", - сказал Станислав Реутов.

| Фото: Альянс социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области | Фото: Альянс социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области

В новом ГОСТе представлены требования к проектированию, строительству и эксплуатации зеленых эксплуатируемых крыш. Все положения нового документа объединены общей идеей создания безопасной и здоровой среды с применением современных материалов, энергоэффективных технологий и конструктивных инженерных решений.

"На сегодняшний день у нас есть три основных направления проектной работы в Тюмени, которые мы разработали совместно с представителями Альянса СОНКО Тюменской области, — уточнил Станислав Реутов. — Во-первых, мы нашли инвестора, который готов оплатить материалы и монтаж первой в городе остановки с газоном на крыше. Второй проект - это озеленение уже привычных нам "серых крыш" подземных переходов. Ну и, конечно, мы готовим проекты по озеленению популярных городских общественных пространств — "Круглой бани", пешеходной улицы Дзержинского и парка "озеро Алебашево".