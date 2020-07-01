Открыт прием заявок для участия во Всероссийской детской фольклорной ассамблее

| Фото: Российский Дом народного творчества | Фото: Российский Дом народного творчества

Российская детская фольклорная ассамблея пройдет в Саранске с 9 по 13 октября. К участию приглашают детские фольклорные ансамбли в составе до 15 человек и солистов-исполнителей, не более двух от коллектива. Возраст участников - от 7 до 18 лет, сообщает Российский Дом народного творчества.

Заявки принимают до 20 сентября. Коллективы представляют конкурсную программу продолжительностью до 15 минут, солисты-исполнители – до пяти минут.

Конкурсные выступления должны отражать своеобразие коллектива, тематическую и жанровую направленность его творчества, исполнительские возможности, мастерство.

Программа может включать произведения различных жанров: устный, музыкально- песенный, танцевальный фольклор, инструментальная музыка, фрагменты народных праздников, обрядов, национальные игры.

Обязательным условием для певческих ансамблей и солистов является исполнение народной песни без сопровождения. Использование фонограмм в качестве музыкального аккомпанемента не допускается.

Список участников ассамблеи формируется по результатам предварительного отбора на основании поданных заявок.

Подробные условия участия в положении.

Контактная информация: телефон (495) 621-17-22, е-mail: rusfolkmusic@bk.ru.