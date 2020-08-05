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Инвесторов для реализации проекта по строительству забойного цеха ждут в Тобольском районе

Экономика, 08:23 05 августа 2020

mcx.gov.ru

Инвесторов для реализации проекта по строительству забойного цеха крупного рогатого скота ждут в Тобольском районе. Об этом рассказал глава муниципалитета Леонид Митрюшкин по итогам онлайн-совещания с заместителем губернатора, директором департамента АПК Владимиром Чейметовым.

по информации пресс-службы администрации Тобольского района, отсутствие мясозаготовительного комплекса — проблема агропрома муниципалитета. Фермеры реализуют скот лишь живым весом на доращивание населению, поскольку торговать мясом, забитым вне специальных помещений, нельзя. Качество сельхозпродукции контролирует областной центр ветеринарии. Продукция регистрируется в системе "Меркурий", где можно отследить путь товара от производителя до прилавка.

"Появление забойного комплекса в Тобольском районе станет детонатором в развитии животноводства крестьянско-фермерских хозяйств и личных подворий", — сказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

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# забойный цех , инвесторы

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