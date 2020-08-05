Тюменскую набережную украсили ивами

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Десять ив, высаженных в декоративные контейнеры, появились на тюменской набережной, сообщает администрация города.

"Набережная - это гидротехническое сооружение, целостность которого нарушать ни в коем случае нельзя. Посоветовавшись со специалистами-агрономами, мы нашли выход и высадили деревья в специальные ящики", — рассказал директор МБУ "Тюменьгормост" Николай Грибоедов.

Он подчеркнул, что как сделать более комфортной и уютной набережную, решает специальная комиссия. В ближайших планах - провести озеленение на протяжении трех километров.

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Мобильные ящики, в которых находятся ивы, имеют сразу несколько преимуществ. При поливе вода не уходит в грунт, а сохраняется в корневой системе. Известно, что ивы любят влагу, поэтому специалисты будут увлажнять почву несколько раз в день. При необходимости деревья можно передвигать. Сейчас ивы расставлены так, чтобы любители быстрой езды на велосипедах или самокатах снижали скорость и не подвергали опасности людей, прогуливающихся по набережной.

Когда деревья разрастутся, под ними оборудуют места отдыха, где можно будет укрыться от солнца.