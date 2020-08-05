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Офицеры СОБРа приняли экзамен у курсантов центра "Аванпст"

Общество, 16:38 05 августа 2020

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

В Тюмени офицеры СОБРа экзаменовали курсантов группы добровольной подготовки к военной службе "Щитовик" на право ношения шеврона и катаного берета. Росгвардейцы оценивали качество выполнения приемов и правильность решения поставленных задач выпускниками центра "Аванпост", сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

В комплекс квалификационных испытаний вошли проверка физической подготовки: выполнение элементов нижней акробатики, приемов рукопашного боя с оружием и без оружия, а также комплекс упражнений по функциональному многоборью, а также марш-бросок с выполнением тактических и ситуационных задач.

Офицеры поздравили ребят с достойным преодолением всех этапов испытаний, выразили надежду на их дальнейшие успехи в службе на верность Родине и пожелали удачи во всех начинаниях.

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"Эти испытания я точно не забуду. Мы долго ждали этого дня, готовились к нему. Во время режима ограничений с ребятами старались выбрать свободные дни, чтобы собраться и хоть немного потренироваться вместе. Сложным было подготовить себя морально. А сейчас, когда все испытания пройдены, я доволен своим результатом и результатами своей группы", - рассказал курсант Данил Пономареев.

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# Аванпост , Росгвардия

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