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Пришкольные лагеря Тобольского района приняли детей на третью смену

Общество, 08:01 08 августа 2020

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

10 пришкольных лагерей в Тобольском районе приняли детей на третью смену. Она продлится до 16 августа и станет завершающей в этом сезоне, сообщает администрация муниципального образования.

Отметим, что лагеря дневного пребывания работают с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, усилен медицинский контроль за здоровьем детей и сотрудников, в отрядах находится не более 15 человек, а также исключены массовые мероприятия.

Безопасности детей уделяют большое внимание, поэтому в программу лагеря включен блок профилактической работы. Ребята изучают правила дорожного движения, узнают, как вести себя в нестандартных ситуациях.

"Законы безопасного лета" со школьниками повторяет инспектор по охране детства Тобольского района Ольга Руденко. Она напомнила о правилах поведения на воде и в лесу, а также рассказала об ответственности за "соблазны" большого города. С начала сезона инспектор посетила 15 сельских лагерей дневного пребывания.

За две предыдущие смены в школьных лагерях района отдохнули 879 сельских школьников, из них 618 – это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

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# летние пришкольные лагеря , Тобольский район

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