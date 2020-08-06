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В центре "Мой бизнес" оказывают комплексные консультации

Общество, 13:47 06 августа 2020

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Комплексная консультационная поддержка стартовала в центре "Мой бизнес", сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области. С начала августа в центре можно получить поддержку по бюджетированию, оптимизации налогообложения и бухгалтерским услугам.

Консультации субъектам малого и среднего предпринимательства оказываются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Консультации оказывает директор ООО "Учет и право" Ирина Чернова. Консультации осуществляются по адресу Тюмень, ул. Республики, 142, центр "Мой бизнес" только по предварительной записи.

Телефоны для записи: 8 (3452) 534-000 (доб. 1093), Татьяна Лежнина, 8 (3452) 49-99-44 (доб. 241), Центр поддержки предпринимательства.

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