Более шести тысяч зрителей увидели Тюмень глазами блогера-миллионника

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Более шести тысяч человек посмотрели эфир российского блогера Софии Броян, совершившей мини-путешествие по Тюмени, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

София Броян - популярный блогер, прославившаяся юмористическими роликами. Когда-то она училась в Тюмени. Вместе с тюменской купчихой-экскурсоводом блогер, за инстаграмом которой следят более двух миллионов человек, прокатилась на теплоходе по Туре, попробовала блюда национальной кухни, оценила красоту набережной и моста Влюбленных. Свой визит блогер транслировала в ТикТок VisitTyumen, где за ее впечатлениями и эмоциями наблюдали одновременно более шести тысяч человек.

"Вот нам в Москве, чтобы отдохнуть, надо пять часов добираться до какого-то места и тратить на это приличные суммы. Прилететь за два часа в Тюмень, покататься на теплоходе, искупаться в горячих источниках, выехать на природу - здесь намного дешевле. А удовольствия – масса", – делилась София впечатлениями во время эфира.

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

У тюменской купчихи Марины Сафиной девушка интересовалась историей города и легендами, о которых слышала. Она узнала, например, что раньше на месте Тюмени было море, у слова Тюмень есть несколько версий происхождения, а во время поисков нефти случайно обнаружили источник минеральной воды. И несмотря на то, что родилась и выросла София в Тюменской области, эта экскурсия позволила ей посмотреть на регион глазами туриста.

Подробно узнать о том, какие места отдыха в Тюменской области работают и принимают туристов, можно на сайте VisitTyumen.ru.