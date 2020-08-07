Фестиваль "Сны улиц" развернется во дворах Тюмени

| Фото: фестиваль "Сны улиц" (архив) | Фото: фестиваль "Сны улиц" (архив)

Спектакли театров-участников фестиваля "Сны улиц" покажут в тюменских дворах. Событие порадует жителей областной столицы 21-22 августа.

В 2020 году зрители не встретят артистов в сквере Комсомольском и на площади перед драмтеатром – организаторы решили переместить действо во дворы Тюмени. О новом формате фестиваля корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор театра "Мимикрия" Полина Захарова.

"Мы выбрали такой вариант, чтобы не собирать людей на площадях. Массовые мероприятия запрещены. Театры покажут спектакли в жанре променада, шествия. Они будут двигаться по дворам, делая небольшие паузы, игровые точки, не зазывая за собой публику. Впервые уличные театры, работа которых строится на прямом взаимодействии с публикой, в современных реалиях, когда нежелательно напрямую контактировать со зрителем, будут использовать новые механизмы взаимодействия, интерактивы на безопасной дистанции", – поделилась Полина Захарова.

Как отмечает директор театра "Мимикрия", в Тюмени уже есть положительный опыт проведения мероприятий во дворах. Так, небольшие выступления на дворовых территориях прошли в майские праздники. "В Европе уличные театры часто выступают вообще везде. А в России мы будем первыми, кто организует полноценный фестиваль во дворах. Это новая, интересная, сложная, творческая задача для фестиваля. Новое пространство. Мы всегда путешествуем по Тюменской области либо по локациям", – добавила Полина Захарова.

Фестиваль "Сны улиц" пройдет и в Тобольске. Он откроется 23 августа спектаклем-променадом по исторической части города от Свободного молодежного театра.

Со списком театров-участников можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, в 2020 году Международному фестивалю уличных театров "Сны улиц" исполняется 15 лет.

Инна Пахомова