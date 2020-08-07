  • 7 августа 20207.08.2020пятница
  • В Тюмени 17..19 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский ансамбль "ЯрецЪ" стал призером всероссийского конкурса

Общество, 18:03 07 августа 2020

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Ансамбль "ЯрецЪ" тюменской детской школы искусств "Этюд" занял второе место в номинации "Фольклор" V Всероссийского детского конкурса народной культуры "Наследники традиций", сообщает региональный департамент культуры.

По словам руководителя коллектива Ярославы Мельниковой, эта победа показала, что ансамбль движется в правильном направлении в изучении культуры юга Тюменской области. "Мы всегда говорим детям, что они являются наследниками богатейшей культуры и им ее продолжать", — сказала Ярослава Мельникова.

Руководители ансамбля, Ярослава и Николай Мельниковы, довольны вторым местом, ведь конкуренция на конкурсе была серьезной. В 2020 году фестиваль собрал коллективы из 58 регионов России, а также Франции, Беларуси, Армении и Австрии. По мнению ансамбля "ЯрецЪ", призовое место — это достойная оценка работы участников, руководителей и, конечно, родителей, которые всегда поддерживают юных артистов.

Дети ждут начала нового учебного года, когда "ЯрецЪ" снова приступит к репетициям. В планах разучить новую программу, в которую войдут традиционные песни юга Тюменской области, наигрыши и хореография.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДШИ Этюд , фестиваль , фольклор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:31 07.08.2020Опорный вуз запустил челлендж
19:09 07.08.2020Новую многофункциональную спортплощадку получили жители Омутинского района
18:58 07.08.2020Голышмановские школьники напомнили односельчанам о дорожной безопасности
18:14 07.08.2020Три миллиона масок раздадут нуждающимся на Ямале