Тюменский ансамбль "ЯрецЪ" стал призером всероссийского конкурса

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Ансамбль "ЯрецЪ" тюменской детской школы искусств "Этюд" занял второе место в номинации "Фольклор" V Всероссийского детского конкурса народной культуры "Наследники традиций", сообщает региональный департамент культуры.

По словам руководителя коллектива Ярославы Мельниковой, эта победа показала, что ансамбль движется в правильном направлении в изучении культуры юга Тюменской области. "Мы всегда говорим детям, что они являются наследниками богатейшей культуры и им ее продолжать", — сказала Ярослава Мельникова.

Руководители ансамбля, Ярослава и Николай Мельниковы, довольны вторым местом, ведь конкуренция на конкурсе была серьезной. В 2020 году фестиваль собрал коллективы из 58 регионов России, а также Франции, Беларуси, Армении и Австрии. По мнению ансамбля "ЯрецЪ", призовое место — это достойная оценка работы участников, руководителей и, конечно, родителей, которые всегда поддерживают юных артистов.

Дети ждут начала нового учебного года, когда "ЯрецЪ" снова приступит к репетициям. В планах разучить новую программу, в которую войдут традиционные песни юга Тюменской области, наигрыши и хореография.