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Мужчина разбился насмерть при падении из многоэтажки в Тюмени

Происшествия, 14:29 08 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчина погиб, выпав из многоэтажки в Тюмени 8 августа. Трагедия произошла в ЖК "Новоантипинский". Бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник пресс-службы ведомства Анастасия Дембицкая, вызов от очевидцев происшествия поступил на станцию скорой помощи в 11 часов 33 минуты.

"Бригада медиков прибыла на место в 11 часов 49 минут, - рассказала собеседник агентства. - Врачи констатировали смерть пострадавшего".

Николай Ступников

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# падение , скорая помощь

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