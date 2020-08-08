Мужчина разбился насмерть при падении из многоэтажки в Тюмени
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Мужчина погиб, выпав из многоэтажки в Тюмени 8 августа. Трагедия произошла в ЖК "Новоантипинский". Бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник пресс-службы ведомства Анастасия Дембицкая, вызов от очевидцев происшествия поступил на станцию скорой помощи в 11 часов 33 минуты.
"Бригада медиков прибыла на место в 11 часов 49 минут, - рассказала собеседник агентства. - Врачи констатировали смерть пострадавшего".
Николай Ступников