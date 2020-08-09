Туроператоры: тюменцы не спешат на отдых в Турцию

Большого наплыва туристов, желающих улететь в Турцию после объявления об открытии перелетов в эту страну, не произошло. По словам руководителя турагенства Евгении Мурзиной, новых заявок мало.

Возможно, из-за того, что рейсы с пересадками, а многие летят с детьми. Либо, раз пересадка в Москве, горожане покупают туры сразу оттуда, что немного выгоднее, а в столицу добираются сами. Хотя по соотношению цена-качество турецкие отели выигрывают, по сравнению с русским отдыхом, там больше и спектр услуг, и лучше питание.

"Для отдыха в Турции есть некоторые нюансы, например, советую отдыхающим проверять, чтобы в страховку было включено лечение в случае заболевания коронавирусом. У кого-то из туроператоров это включено в базовую страховку, у других только за допплату. Что касается справок на COVID-19, то они не нужны, но туристы заполняют информационный листок, где указывают, на каком месте сидели в самолете, в какой отель летят, чтобы при выявлении у кого-то вируса, могли быстро проверить сидящих рядом пассажиров. Лететь нужно в масках, у всех измеряют температуру. А по прилету домой нужно будет загрузить на госуслуги отрицательный тест на коронавирус", - сказала Евгения Мурзина.

На рейсы, которые полетят с 10 августа из Тюмени, места, в основном, бронируют те, кто должен был лететь в эти даты прямыми перелетами, пишет "Мегатюмень".