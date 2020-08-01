Тюменский "Кванториум" открыл набор на бесплатное обучение

| Фото: ДИ "Пионер" | Фото: ДИ "Пионер"

Набор на программы дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей в тюменском технопарке "Кванториум" (проезд Геологоразведчиков, д. 6А) стартует с 10 часов 18 августа, сообщает учреждение.

Учащихся 11-18 лет приглашают в Робоквантум, IT-квантум, VR/AR-квантум, Аэроквантум, Автоквантум, Промышленный дизайн, Hi-Tech Цех, Энерджиквантум, Геоквантум, Наноквантум, Биоквантум. Количество мест для обучения по этим программам в рамках регионального бюджетного финансирования ограничено.

Программа рассчитана на 72 академических часа, занятия проводятся дважды в неделю по два часа. Дети научатся разрабатывать реальные проекты на высокотехнологичном и современном оборудовании, работать в команде и применять знания на практике.

Ознакомиться со списком документов для зачисления можно здесь.