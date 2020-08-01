Тюменская область - лидер в УФО по трудоустройству выпускников-инвалидов

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Тюменская область лидирует среди субъектов Уральского федерального округа по трудоустройству инвалидов-выпускников по программам среднего профессионального образования.

Этот факт отметил региональный координатор партпроекта "Единой России" "Единая страна – доступная среда" Владимир Столяров. Он подчеркнул, что программа сопровождения молодых инвалидов при трудоустройстве имеет важное значение.

Из-за пандемии многие люди были вынуждены большую часть времени проводить в ограниченном пространстве, что психологически сложно, особенно тем, кому нужна постоянная социализация. Поэтому в регионе запустили конкурс фотографий и видеороликов "Пока все дома" в рамках всероссийской акции #ЛучшеДома. Всего в ней поучаствовали 70 человек. По словам Владимира Столярова, конкурс показал, что в любых условиях можно подходить к обычным домашним делам творчески.

Пандемия повлияла и на принятие решений по другим направлениям работы с инвалидами. Например, освидетельствование инвалидности до 1 октября проходит заочно, чтобы защитить людей с ОВЗ от риска заражения коронавирусом. Дистанционный режим процедуры показал свою эффективность, поэтому единороссы намерены добиваться его продления. Кроме того, теперь категория "ребенок-инвалид" предоставляется определенным категориям без переосвидетельствования до достижения 18-летнего возраста.

Также "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который облегчит получение инвалидами технических средств реабилитации. Сейчас люди вынуждены получать их строго по месту прописки. Инициатива позволит выдавать их по месту пребывания, чтобы человек мог спокойно выезжать в другие города и регионы на учебу, лечение, к родственникам и не волноваться, что останется без технических средств.

Еще одно нововведение касается значка "Инвалид" для автомобиля. С 1 июля его получать не нужно - достаточно подать сведения об автомобиле через Федеральный реестр инвалидов или Госуслуги. МВД будет контролировать законность использования парковочного места автоматически.

Координатор партпроекта "Единая страна – доступная среда", депутат Госдумы Михаил Терентьев считает, что все-таки главное достижение - изменение в обществе взгляда на проблемы людей с ОВЗ. "Среда стала доступнее для инвалидов и других маломобильных групп граждан. Это заслуга всей государственной политики. Каждый на своем месте, в своей сфере способствует социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья", — отметил он.